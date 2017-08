Crece el interés de los correntinos para empezar a jugar tenis

Primera clase gratuita en la Escuela Leo Mayer del Corrientes Tennis Club, tanto para socios como para no socios de la institución.

Con esfuerzo y sufrimiento, el correntino Leonardo Mayer se proclamó por segunda vez campeón del ATP 500 de Hamburgo, al derrotar en una intensa final al local Florian Mayer. Luego de esta nueva hazaña, muchos padres correntinos quieren que sus hijos comiencen a jugar al tenis y se están acercando al Corrientes Tennis Club (institución donde aprendió a jugar el “Yacaré” y hoy funciona en su honor la “Escuelita de Tenis Leonardo Mayer”).



Desde el CTC informan que para celebrar este nuevo triunfo de Mayer, durante todo el mes de agosto la Escuelita de Tenis abrirá sus puertas invitando a los chicos correntinos a dar sus primeros pasos. La primera clase será gratuita, para niños y niñas de 4 a 12 años. Dicho beneficio está destinado tanto a los socios como a los no socios de la institución deportiva.



Para todos los que quieran aprovechar esta oportunidad, se puede optar por horarios que van desde las 16 hasta las 21 de lunes a viernes, durando cada clase 60 minutos. Los chicos deberán acercarse a la institución con zapatillas deportivas y ropa liviana; la raqueta y las pelotas las presta el club. Para más información, pueden acercarse a la Secretaría del Club o directamente a la Escuelita a la hora que quieran empezar.



Orgullo correntino y nacional



Las autoridades del CTC, como así también el personal y los socios, quieren expresar en esta página su profundo orgullo por tener un representante correntino en el tenis mundial como Leonardo Mayer. Además de un gran tenista, el “Yacaré” es una gran persona, siendo un ejemplo de humildad dentro y fuera de la cancha, dejando siempre bien alto el nombre de nuestro país en cada torneo que juega. Leo siempre es un ejemplo de esfuerzo y sacrificio para miles de chicos tenistas correntinos que siguen sus pasos semana tras semana en la Escuelita que lleva su nombre.



Entre las hazañas más recordadas del “Yacaré”, quien estuvo 21° del mundo en su mejor momento, se puede mencionar sus 2 títulos individuales del ATP500 de Hamburgo, además de ser campeón de dobles en el ATP250 en Buenos Aires (con Oliver Marach). Mayer también fue parte del Equipo Campeón de Copa Davis y tiene el récord histórico del partido más largo de Copa Davis, en el cual venció en 5 sets a Joao Souza en un encuentro que duró seis horas y 42 minutos.



Concluyó con éxito el Torneo Nacional G3 en Corrientes



El pasado fin de semana concluyó con éxito una nueva edición del Torneo Nacional Grado 3 de Menores en el Corrientes Tennis Club. Dijeron presente los mejores jóvenes tenistas de la región y disputaron las clásicas categorías para varones y mujeres, y además categorías especiales para varones y nenas iniciados.



En Varones Sub10, el campeón fue Vicente Vallarino, derrotando en la final a Juan Manuel Torres por 6-3 y 6-2. En Varones Sub12 se quedó con el título Santino Mortola al vencer a Carlos Zarate por 1-6, 7-6 y 6-1. En Varones Sub 14, Geovanni Branchetti derrotó a Cristian Mattivi por 7-6 y 7-5. En cuanto a las categorías femeninas, en Damas Sub 12 la campeona fue Rania Kamouh al vencer a Ariana Foutel por 6-2 y 6-2. En Damas Sub14, la campeona fue Cecilia Greppo y la subcampeona fue Dominique Valloud.



Provincial de Menores en Curuzú Cuatiá



La Federación Correntina de Tenis (FECO) comunica que el 7° Torneo Provincial de Menores se llevará a cabo en la ciudad de Curuzú Cuatiá el sábado 5 y el domingo 6 de este mes. En el mismo se disputarán las categorías Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Libres, tanto para varones como para damas. Para consultas e informes pueden comunicarse con Diego Espriu al WhatsApp 3794532095.



